  3. İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Beş kişi yaralandı
İstanbul Kartal sahil yolunda üç otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada beş kişi yaralandı. Kazanın ardından araçlardan biri ters dönerken, diğeri refüjdeki ağaçlara çarptı. Bölgedeki trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kartal’da sahil şeridinde üç otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada beş kişi yaralandı.

Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde seyir halindeki üç otomobil ile bir hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde giderken birbirleriyle çarpıştı.

Kazada savrulan otomobillerden birisi orta refüje çıkarak ters döndü, diğeri orta refüjdeki kaldırıma çıkarak ağaçlara çarptı, üçüncüsü ise yol kenarındaki kaldırıma ve bariyer amaçlı yapılan çelik halatlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan beş kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten trafiğin sağlandığı bulvarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan otomobiller ve hafif ticari aracın çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

