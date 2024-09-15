İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
TEM İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı.
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TEM İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı.
Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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