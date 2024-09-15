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İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

TEM İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
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TEM İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı öğrenilen ve orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle üç şerit trafiğe kapatıldı.

Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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