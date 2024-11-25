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İstanbul'daki aile katliamında ölü sayısı 8 oldu! Kayıp cesetler de bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de katliam yaptıktan sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın, kayıp olarak aranan eşi, kayınvalidesi ve 10 yaşındaki çocuğunun da cansız bedeni bulundu. Böylece olayda ölü sayısı 8'e yükseldi. Savcılığın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber Merkezi
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İstanbul'daki aile katliamında ölü sayısı 8 oldu! Kayıp cesetler de bulundu
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İstanbul'da meydana gelen aile katliamı, Türkiye'yi derinden sarstı. Evli ve bir çocuk babası 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ, dün akşam saatlerinde 4 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi ağır şekilde yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Korkunç olayla ilgili başlatılan çalışma sonrası Bahtiyar Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'ya ulaşılamıyordu.

Can kaybı 8'e yükseldi

Ekipler, kayıp kişilerin öldürülmüş olabileceği üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Ekol TV'nin haberine göre, Aladağ'ın kayıp olarak aranan eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin de cansız bedeninin bulundu. Böylece olayda can kaybı 8'e yükseldi.

Cinayetleri piknik alanında işlemiş

Bahtiyar Aladağ'ın, eşi, çocuğu ve kayınvalidesiyle Büyükçekmece Gölü yakınındaki bir piknik alanına geldiği, ilk cinayetlerini burada işlediğini, ardından diğer cinayetleri gerçekleştirdiğini ve aracının içinde 9 boş kovan bulunduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Şüpheli Bahtiyar Aladağ, Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokak'taki ailesinin oturduğu eve gelerek, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba Muhammet Aladağ ile anne Necmiye Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kız kardeş Buket ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Bahtiyar Aladağ daha sonra Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan bir kuaför dükkanına giderek burada çalışan Mehmet Salih Özsökük'ü öldürmüş, eşinin kardeşi Gökhan Soylu'yu yaralamıştı. Şüpheli Bahtiyar Aladağ, gerçekleştirdiği olayın ardından gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de silahla ateş etmiş, ardından başına silahla ateş ederek intihar etmişti.

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