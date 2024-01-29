İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum: Yüzde kaç dolu?
Son yağışların ardından ise güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 29 Ocak 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 64'ün üzerine çıktı. Peki, İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum ne?
Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 29 Ocak 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı. Genel baraj doluluk oranı yüzde 64,98 seviyesine yükseldi.
İSKİ'nin verilerine göre 29 Ocak itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı 83,88
Darlık Barajı 82,15
Elmalı Barajı 88,62
Terkos Barajı 53,86
Alibey Barajı 70,87
Büyükçekmece Barajı 55,87
Sazlıdere Barajı 46,18
Istrancalar Barajı 61,87
Kazandere Barajı 59,56
Pabuçdere Barajı 34,49