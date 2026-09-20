İstanbul'daki bazı yollar trafiğe kapatıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü; Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu'ndaki bazı yolların saat 06.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM bağlantı yollarını kullananlar da uyarıldı.

TEM Güney Maslak ayrımından itibaren FSM Köprüsü'nü takiben TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar olan TEM Güney yol ve bu yola bağlanan tüm yollar kapatıldı.

Sürücülerin; Büyükdere Caddesi, Anadolu Hisarı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü başta olmak üzere alternatif güzergahları kullanmaları istendi.