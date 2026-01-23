İstanbul'daki Bebek sahilinde erkek cesedi bulundu

Beşiktaş Bebek sahilinde denizde erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iskeleye çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Ahmet Toka olduğu belirlendi.

Beşiktaş Bebek sahilinde denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Denizdeki cesedi çıkarmak için olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İBB İSAK ekipleri sevk edildi.

Ceset, İSAK dalgıçları tarafından Sahil Güvenlik teknesine alındı.

Bebek İskelesi'ne çıkarılan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Hayatını kaybeden kişinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladığı belirtilen Ahmet Toka olduğu öğrenildi.