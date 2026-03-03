İstanbul'daki bıçaklı saldırıda bir öğretmen yaşamını yitirmişti: Yayın yasağı getirildi

İstanbul Çekmeköy’deki lisede Fatma Nur Çelik isimli öğretmenin bir öğrenci tarafından öldürüldüğü ve bir öğretmen ve bir öğrencinin de yaralandığı olaya yayın yasağı kararı geldi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktarımına göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü sorusturma kapsamında sulh ceza hakimliğinden “eylemin toplumda infial yaratabilecek nitelikte olması nedeniyle kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi” gerekçesiyle yayın yasağı talep edildi.

İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul ederek aynı gerekçeyle yayın yasağı kararı verdi.

Ne oldu?

İstanbul Çekmeköy’de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle iki öğretmenini ve bir öğrenciyi bıçakla yaralamıştı.

Okula sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 44 yaşındaki öğretmen F.N.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Diğer yaralıların tedavileri sürerken, saldırgan F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınmış; İstanbul Valiliği ise olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.