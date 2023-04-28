İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 14 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.
Alınan bilgiye göre, ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü adına faaliyet gösteren zanlıların 9 ilçedeki 12 adresini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemleri için emniyete getirildi.