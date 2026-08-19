İstanbul'daki depremler sonrası Okan Tüysüz ve Ahmet Ercan'dan açıklamalar

Bugün İstanbul açıklarında saat 16.08’den itibaren bölgede farklı büyüklüklerde çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Yaklaşık 2 saatlik süre içerisinde meydana gelen depremler arasında en büyüğü 3.2 olarak ölçüldü.

Prof. Okan Tüysüz ve Prof. Ahmet Ercan İstanbul depremlerinin ardından açıklama yaptı

Jeoloji Yüksek Mühendisi, Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Her büyük depremin arkasından artçı depremler olur ancak her büyük depremden önce öncü deprem olmaz. bekleyip göreceğiz" derken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise iki farklı deprem öngörüsü paylaştı.

Prof. Okan Tüysüz: Bekleyip göreceğiz

Marmara Denizi, Adalar hattında son günlerde meydana gelen mikrodepremler sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Okan Tüysüz, "Her büyük depremin arkasından artçı depremler olur ancak her büyük depremden önce öncü deprem olmaz. Bir depremin ya da depremlerin öncü olduğu arkasından büyük deprem gelince anlaşılır. Adalar fayında olan mikrodepremler bu fayın aktif olduğunu işaret etmek dışında bir anlam taşımaz. Bekleyip göreceğiz" dedi.

Prof. Övgün Ahmet Ercan: Uzun erimli deprem kestirimlerime göre kuzey Marmara’da iki tane deprem olacak

Prof. Övgün Ahmet Ercan da depremlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ercanlar paylaşımında, "Marmara Denizi’nde Büyük adanın güney batısında etkinleşen depremcilikler vardır. Bunlara bakarak kimilerinin İstanbul’daki deprem öncüsü diye yorum yapması halkımızı tedirgin etmiştir. Deprem kestirimleri yalnızca depremcik konumlarına ve sayılarına bakarak yapılmaz. Kabaca 12 tane yerin fiziksel özelliğindeki değişime bakılır. Uzun erimli deprem kestirimlerime göre kuzey Marmara’da iki tane deprem, 7 ile 10 km odak derinliğinde olacaktır. Doğu batı doğrultusundaki Kırılmanın yatay bileşeni 1,5 ile 2 metre, sağ atımlı, düşey bileşeni ise yaklaşık 1 metre olup batıya gittikçe artacaktır. 2,5 metreden daha yüksek süpürtü(tsunami) dalga yüksekliği cephesi beklenmemektedir. Deprem için en erken 2045, en olası 2075 yılları olsa da 2150 yılına kadar gecikme olasılığı da vardır. Esenlikler dilerim." ifadelerini kullandı.