İstanbul'daki Gazze zirvesinden neler bekleniyor?

Gazze’deki son gelişmelerin ele alınacağı kritik toplantı bugün İstanbul’da yapılacak. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek görüşmede, bölgedeki insani durum ve kalıcı ateşkes için ortak adımlar masaya yatırılacak.

Reuters haber ajansına konuşan Dışişleri kaynaklarına göre görüşmede, ateşkesin gidişatı ve bölgedeki insani durum da ele alınacak.

BBC Türkçe'nin dışişleri kaynaklarından aktardığına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bugünkü toplantıda Gazze'nin güvenliği ve yönetiminin Filistinliler tarafından sağlanması için gerekli adımların bir an önce atılması yönünde bir çağrıda bulunacak.

Fidan'ın toplantıda "ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşebilmesi için Müslüman ülkelerin koordineli hareket etmesinin önemine" vurgu yapacağı bildirildi.

Toplantıya katılan ülkeler, eylül ayında New York'taki BM Genel Kurulu sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmede de bir araya gelmişti.

ABD'nin öncülük ettiği Gazze'deki ateşkes, Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Gazze'den çekilme takvimi gibi kritik konuları çözüme kavuşturamamıştı.

29 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Diplomatik kaynaklara göre Fidan, toplantıda İsrail'in "ateşkesi bozmak için bahaneler ürettiğini" belirterek uluslararası toplumu "İsrail'in kışkırtıcı eylemlerine karşı kararlı bir tutum almaya" çağıracak.

Fidan'ın ayrıca, Gazze'ye ulaşan insani yardımların yetersizliğine dikkat çekmesi ve İsrail'in bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurgulaması bekleniyor.

31 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirdiği basın toplantısında İstanbul'daki zirvenin kendileri açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Fidan şunları söylemişti:

"[Barış planının] önünde engeller var mı? Sorunlar neler? Bir sonraki aşamada neler yapmamız gerekiyor? Batı'daki dostlarımızla neler konuşacağız? Amerika ile devam eden görüşmelerde ne türden destekler var? Pazartesi günkü toplantıda bunları ele alacağız."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde gerilim yeniden tırmanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in saldırılarını sert bir dille eleştirmişti.

Türkiye, Hamas'ı Trump'ın barış planını kabul etmeye ikna eden ülkelerden biri olmuş ve ateşkesin uygulanmasını denetleyecek uluslararası bir görev gücünde yer almaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Gazze'de Türk askeri varlığını kabul etmeyeceklerini" söyledi.

Hamas, Gazze'deki rehinelere ait olduğu belirtilen üç tabutu İsrail'e teslim etti

Hamas, Gazze'de öldüğü belirtilen rehinelere ait üç tabutu pazar günü İsrail'e teslim etti.

İsrail ordusu, tabutların Kızılhaç aracılığıyla Gazze'den alındığını ve kimlik tespiti için ülkeye getirildiğini açıkladı.

Kimliklerin doğrulanması halinde, Gazze'de sekiz ölü rehine kalmış olacak.

Geçen ay yürürlüğe giren ABD arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Hamas, elindeki 20 canlı ve 28 ölü rehineyi İsrail'e teslim etmeyi kabul etmişti.

Ancak İsrail, Hamas'ı ölü rehineleri geri göndermekte yavaş davranmakla suçlarken Hamas, enkaz altında kalan cesetleri bulmak için çalıştığını savunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, cesetlerin pazar günü "Gazze'nin güneyindeki bir tünel güzergahında" bulunduğunu duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi X hesabından yapılan açıklamada ise "Tüm rehinelerin aileleri bilgilendirildi. Bu zor saatte kalplerimiz onlarla. Rehineleri geri getirme çabamız son rehine dönene kadar sürecek" ifadeleri yer aldı.

Ateşkesin ilk aşamasında, 13 Ekim'de tüm canlı İsrailli rehineler serbest bırakılmıştı. İsrail de bu kapsamda yaklaşık 2 bin tutukluyu serbest bıraktı.

İsrail, bugüne kadar Hamas'tan teslim aldığı 15 İsrailli ve iki yabancı rehinenin (biri Taylandlı, diğeri Nepalli) cenazeleri karşılığında 225 Filistinlinin cenazesini teslim etti.

Pazar günü öncesinde Gazze'de hâlâ 11 ölü rehine bulunuyordu. Bunlardan dokuzu İsrailli, biri Tanzanyalı, biri ise Taylandlıydı.