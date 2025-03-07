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İstanbul'daki gemi kazasında faciadan dönüldü

İstanbul Beylikdüzü açıklarında Orita isimli konteyner gemisi, demirleyen Mia adlı petrol tankerine çarptı.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'daki gemi kazasında faciadan dönüldü
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Olay, akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü Gürpınar'da kıyıdan 5 mil açıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre açık denizde demirleyen Mia isimli 270 metrelik petrol tankerine, Orita isimli 130 metrelik konteyner gemisi çarptı. Çarpmanın etkisiyle petrol tankerinin balast tankı yırtıldı.

Yırtılan tanktan denize kirli su boşaldığı öğrenilirken hasar alan geminin çağrısı üzerine Avcılar'dan sahil güvenlik botları ve Gürpınar'dan römorkörler olay yerine gitti. Petrol tankerine müdahale anları havadan drone ile görüntülendi.

Yaşanan kazada faciadan dönülürken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Hasar alan gemiye müdahalenin sürdüğü öğrenildi. Havadan çekilen görüntülerde, sahil güvenlik botları ve römorkörlerin gemiye yanaştığı anlar yer aldı.

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