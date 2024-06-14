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İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili sebebiyle İstanbul'da havalimanlarında yoğun bir yolcu trafiği yaşanıyor. Bugün, İstanbul Havalimanı'nda 1608, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 743 sefer yapılması planlanıyor.

Haber Merkezi
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İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı’na akın etti. Yoğunluk nedeniyle havalimanının girişinde ve terminal önündeki caddede trafik yoğunluğu yaşandı.

X-ray kontrol noktalarında yoğunluk oluştu

Yolcular, havalimanı binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

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