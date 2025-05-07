İstanbul'daki lüks sitede deprem sonrası korkutan görüntü: Duvarlarda derin yarıklar oluştu

23 Nisan 2025’te İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin etkisi, özellikle Avrupa Yakası’ndaki Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan bir video ise Esenyurt’taki bir sitede oluşan yapısal hasarı gözler önüne serdi.

Kendisini N Logo sitesinde yaşayan bir sakin olarak tanıtan kişi, paylaştığı görüntülerde, yerleşim alanında meydana gelen zararları detaylı şekilde gösterdi. Kameraya konuşan vatandaş, “Burası bir inşaat alanı değil, burası N Logo isimli sitenin, hasarları gizlemek için kapatılan bölgesi” ifadeleriyle durumu anlattı.

"Kocaman tuğlalar dışarı çıkmıştı"

Depremden sonra dairesine girmediklerini ve taşınma sürecinde olduklarını belirten vatandaş, “Ama burada kalanlar için bilgi vermem lazım. Kocaman tuğlalar dışarı çıkmıştı, dev gibi yarıklar vardı” sözleriyle yaşadıkları korkuyu dile getirdi.

Görüntülerde duvarlarda geniş çatlaklar ve bazı noktalarda dış cepheden ayrılmış tuğlalar dikkat çekerken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı videoyu paylaşarak yapı denetimi ve kentsel dönüşüm sürecine dair endişelerini dile getirdi.

Konuya ilişkin henüz site yönetiminden açıklama gelmedi

Konuya ilişkin henüz site yönetiminden ya da resmi kurumlardan bir açıklama yapılmazken, videonun kısa sürede yüz binlerce kez izlendiği ve çok sayıda yorum aldığı görüldü. Vatandaşlar özellikle büyük sitelerdeki yapı güvenliğinin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.