İstanbul’daki lüks sitede korku dolu anlar! Kuryenin bıraktığı kargo patladı

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan bir sitenin danışma noktasında hareketli saatler yaşandı.

Siteye kargo görevlisi tarafından teslim edilen bir paketin henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu, danışma bölümünde bulunan iki kişi yaralandı. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

Olay, saat 14:30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere ve iddialara göre, bir kargo firması görevlisi site girişindeki danışma noktasına bir paket teslim etti.

Kargonun bırakılmasından kısa bir süre sonra paket, bilinmeyen bir sebeple patladı.

Patlamanın şiddetiyle danışma bölümünde bulunan H.A. ve H.B. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı.

Bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi

Patlamanın ardından yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de hızla bölgeye intikal etti.

Sağlık ekipleri, patlamada yaralanan H.A. ve H.B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.