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İstanbul'daki metrobüs kazası soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Küçükçekmece'de, 29 Ağustos günü yaşanan metrobüs kazasıyla ilgili soruşturmada 2 kişinin daha tutuklanmasına karar verildi.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'daki metrobüs kazası soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüpheli daha tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, savcılıkça taşeron şirketin Proje Müdürü N.B. ve İETT Metrobüs Daire Başkanlığında Denetim Amiri olarak görev yapan H.P. hakkında da gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen N.B. ile H.P'nin tutuklanmasına karar verildi.

Kararın ardından dosyadaki tutuklu sayısı yeniden 5'e yükseldi.

Olay

Küçükçekmece'de 29 Ağustos'ta iki metrobüsün çarpışması sonucu Ferhat Uçar (22) hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı.

Soruşturmada 5 kişi tutuklanmış, şüphelilerden M.E. ve A.Y. tahliye olmuş, tutuklu sayısı 3'e düşmüştü.

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