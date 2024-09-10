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İstanbul'daki operasyonlarda 95 bin 618 litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 95 bin 618 litre etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul'daki operasyonlarda 95 bin 618 litre etil alkol ele geçirildi
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte üretilen ve yasa dışı yollarla yurda sokulan alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında alkollü içki üretmek isteyenlere etil alkol satışı yapıldığını, sıvıların sipariş usulü iş yerleri ve evlere servis edildiğini tespit etti.

Etil alkolün yanı sıra boş şişelerin sahte alkollü içkiyle doldurularak tekel bayileri, bar, restoran ile eğlence mekanları ve otellere satıldığını belirleyen ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından çeşitli ilçelerde 18 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda 95 bin 618 litre etil alkol, 720 bin bandrol, alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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