İstanbul'daki protestolara katılan 74 kişinin ilk duruşması 18 Nisan'da
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart sonrası Türkiye genelinde gözaltına alınanların sayısı 2 bine yaklaşırken, 263 kişi tutuklandı. Eylemlere katılan 74 kişiye üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk dava açıldı. 2911 sayılı Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin ilk duruşması 18 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu ile İBB çalışanlarının gözaltına alınıp tutuklanmasını takip eden süreçte ülkenin dört bir yanında düzenlenen protestolar devam ediyor.
İlk iddianame hazırlandı
19 Mart'tan bu yana Türkiye genelinde gözaltına alınanların sayısı 2 bine yaklaşırken, 263 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde genel yaş ortalaması 20 ile 40 arasında değişen 74 şüpheli hakkında “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Ayrıca iddianamede kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen seçme seçilme hakkından yoksun bırakmanın da dahil olduğu “belli haklardan yoksun bırakılma” maddesi de her bir şüpheli yönünden istendi.
İddianamede İstanbul Valiliği’nin gün toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasakladığı hatırlatıldı. Bu karara uymayarak gösteri ve yürüyüşlere katılan 100 kişinin İstanbul TEM Şube tarafından tespit edildiği belirtildi.
İddianamenin ilk duruşması 18 Nisan 2025 tarihinde İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.