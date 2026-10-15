İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı yükseldi: Acı haber Beykoz'dan geldi

İstanbul'da 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı sağanağın ardından selin yol açtığı hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybı 4'e yükseldi.

Kağıthane'nin Sadabad mevkisinde dere kenarında, köprü ayağına takılmış halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

40'lı yaşlarda olduğu belirtilen erkeğin cansız bedeniyle ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Cesedin, Ayazağa'da sel sularına kapılarak sürüklendiği değerlendiriliyor.

Beykoz'da işçi kuyuya düşerek hayatını kaybetti

Sel felaketinde bir acı haber de Beykoz'dan geldi. Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi'ndeki bir okul inşaatında çalışan Faik Şentürk, yağış nedeniyle suyla dolan kuyudaki suyu tahliye etmeye çalıştığı sırada kuyuya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, arama kurtarma, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan Şentürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şentürk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beykoz'daki olayla birlikte İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kentte kayıp olduğu bildirilen 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.