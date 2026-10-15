İstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi: Dört kişi kayıp

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14 Ekim Çarşamba günü başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak, İstanbul’un birçok ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Fatih’in Balat Mahallesi’ndeki Çukurbostan Parkı’nda 14 yaşındaki bir çocuk, su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Sarıyer’de ise 34 yaşındaki bir kişinin kaldırımda kayarak düşmesi ve başını çarpması sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Dere kenarında cansız beden bulundu

Dün etkili olan şiddetli sağanağın ardından bugün dere kenarında köprü ayağına takılmış bir erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin, selin ardından hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Kağıthane Sadabad mevkisinde dere kenarında köprü ayağına takılmış cesedi görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Fatih ve Sarıyer’de yaşanan ölümlerle birlikte kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselirken, kayıp kişi sayısının 4 olduğu bildirildi.

Eğitime ara verildi, binlerce personel sahaya çıktı

Yağışın ardından 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günü İstanbul’da eğitime ara verildi. Bazı kamu çalışanları için idari izin kararı alınırken motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, müdahale çalışmalarında 8 bin 392 personel ile 2 bin 246 araç ve iş makinesinin görev yaptığını açıkladı. Su baskınları nedeniyle binalarda ve yollarda mahsur kalanların tahliyesi için çalışmalar yürütüldü.

Beykoz’da metrekareye 255,8 kilogram yağış düştüğü bildirilirken, İstanbul Valiliğinin açıkladığı verilere göre su baskınlarından heyelanlara kadar binlerce ihbar yapıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "1942 yılından itibaren İstanbul'a düşen en büyük yağışı aldık" ifadelerini kullandı.