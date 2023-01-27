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İstanbul'daki terör operasyonunda 10 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen 'yabancı terörist savaşçı' operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

 

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