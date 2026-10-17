İstanbul'daki yağış Karadeniz'i geride bıraktı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, "İstanbul'un yıllık yağış ortalaması 600 milimetre iken yılda yağacak yağışın 3'te 1'ini bir günde gördük. Bu değer şöyle dikkat çekici Doğu Karadeniz Bölgesi'nde taşkınlara neden olan yağışların bir çoğunda bile 200 milimetrenin altında yağış görüyoruz. Ama İstanbul'da bir günde bu rakamın üzerine çıktık" dedi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, bir günde 200 milimetreyi aşan yağış miktarıyla dikkat çekti. Yıllık ortalama yağışı yaklaşık 600 milimetre olan kentte, bir yılda düşen yağışın yaklaşık üçte biri tek günde kaydedildi. Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgelerinden Doğu Karadeniz'de bile taşkınlara yol açan yağışların önemli bir bölümünde 200 milimetrenin altında değerler ölçülürken, İstanbul'da bu sınır aşıldı. Türkiye'nin en yağışlı noktalarından Artvin'in Hopa ilçesinde 2015 yılında 280 milimetreye yaklaşan yağış kaydedilirken, İstanbul'da da bu seviyelere yaklaşan yağış miktarları görüldü.

İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarını değerlendiren KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, İstanbul'un yıllık ortalama yağışının yaklaşık 600 milimetre olduğunu belirterek, bazı bölgelerde bir günde 200 milimetrenin üzerinde yağış kaydedildiğini ifade etti.

"Ülkemiz bir afet bölgesi"

Doğu Karadeniz'de taşkınlara neden olan birçok yağış olayında dahi 200 milimetrenin altında değerler görüldüğünü belirten Ersoy, "Son günlerde sel ve taşkın olaylarının ülkemizin birçok yerinde görüyoruz. İstanbul'da özellike yağış miktarları 200 milimetreyi geçti. İstanbul'un yıllık yağış ortalaması 600 milimetre iken yılda yağacak yağışın 3'te 1'ini bir günde görüdük. Bu değer şöyle dikkat çekici Doğu Karadeniz Bölgesi'nde taşkınlara neden olan yağışların bir çoğunda bile 200 milimetrenin altında yağış görüyoruz. Ama İstanbul'da bir günde bu rakamın üzerine çıktık. Türkiye'nin en fazla yağış alan illerinden Artvin Hopa'da 2015 yılında bile 280 milimetreye yakın yağış kaydedilmişken biz İstanbul'da buna yakın bir yağış miktarını gördük. Ülkemizde burası taşkın bölgesi burası heyelan burası deprem bölgesi diye ayırmaya gerek yok ulusal yaklaşımlarla 'ülkemiz bir afet bölgesi' diyerek tüm afetleri bütünleşik olarak değerlendirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"Yağışlar çok dar alanlarda etkili oluyor"

İstanbul'da yağışın her bölgede aynı ölçüde etkili olmadığını vurgulayan Ersoy, kentin kuzeyinde yer alan Beykoz'da yağış miktarının 200 milimetreyi aşmasına karşın Üsküdar çevresinde yağış görülmediğini söyledi. Ersoy, "Bu yağışı İstanbul'un Avrupa yakasının güneyi almadı. O kadar lokal yağışları görüyoruz ki Beykoz yağış miktarı 200 milimetreyi geçerken Üsküdar çevresinde yağış yoktu. Dolayısıyla iklim değişikliğinin etkilerini biz sadece ani yağışlar değil lokal yağışlar olarak da görebiliyoruz. İklim değişti bizde mantalitemizi değiştirmeliyiz. Çünkü ani ve şiddetli yağışlar özellikle dere yataklarını kapayarak onların üzerinde yerleşime sebep olduğumuz için bize tepkisini bu şekilde veriyor" ifadelerini kullandı.