İstanbul'daki Yeni Galata Köprüsü üç saat boyunca trafiğe kapalı kalacak
İstanbul'daki Yeni Galata Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle üç saat boyunca kapalı kalacak.
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İstanbul’daki Yeni Galata Köprüsü’nde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirileceği açıklandı. Çalışmalar kapsamında köprünün üç saat boyunca trafiğe kapalı kalacağı bildirildi.
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan duyuruya göre bakım çalışması gece saat 01.30'da başlayacak. Köprü saat 04.30'da çalışmanın tamamlanmasıyla yeniden açılacak.