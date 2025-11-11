İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı fırtınaya takıldı: Zorunlu iniş yaptı!
İstanbul-Tokat seferini yapan yolcu uçağı şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun'a indi.
İstanbul’dan Tokat’a sefer yapan Ajet’e ait yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı’na yönlendirildi.
Edinilen bilgiye göre, "VF3318" sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Tokat Havalimanı’na iniş denemesi sırasında güçlü rüzgar nedeniyle pisti iki kez pas geçti. Uçakta bulunan yolcuların panik hali kameralara yansıdı.
