  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı fırtınaya takıldı: Zorunlu iniş yaptı!
Takip Et

İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı fırtınaya takıldı: Zorunlu iniş yaptı!

İstanbul-Tokat seferini yapan yolcu uçağı şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun'a indi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı fırtınaya takıldı: Zorunlu iniş yaptı!
Takip Et

İstanbul’dan Tokat’a sefer yapan Ajet’e ait yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı’na yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, "VF3318" sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Tokat Havalimanı’na iniş denemesi sırasında güçlü rüzgar nedeniyle pisti iki kez pas geçti. Uçakta bulunan yolcuların panik hali kameralara yansıdı.

 

Almanya’dan yeni dijital güvenlik kalkanı: Siber KubbeAlmanya’dan yeni dijital güvenlik kalkanı: Siber KubbeDünya

 

Kargo uçağı kalkıştan saniyeler sonra 340 km hızla binalara çarptı: Can kaybı ve yaralılar var! İşte düşme anı (Video)Kargo uçağı kalkıştan saniyeler sonra 340 km hızla binalara çarptı: Can kaybı ve yaralılar var! İşte düşme anı (Video)Dünya

 

Gündem
Son dakika! Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
SON DAKİKA!
Komisyon toplantısı askeri kargo uçağımızın düşmesi nedeniyle ertelendi
Komisyon toplantısı askeri kargo uçağımızın düşmesi nedeniyle ertelendi
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı
Özgür Özel: Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır
Özgür Özel: Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a belediye yanıtı: Yapay zekâya sorun
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a belediye yanıtı: Yapay zekâya sorun
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı