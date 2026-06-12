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İstanbul'dan kritik atama: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı Adli Yargı Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Haber Merkezi
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İstanbul'dan kritik atama: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Adli Yargı Kararnamesi'ni yayımladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine de iki atama gerçekleşti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz bu kararname ile başsavcıvekili olarak atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilmişti .

Karaköse'nin Yargıtay üyeliğine seçilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yargı teşkilatımızın farklı kademelerinde edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimleriyle yüksek yargımıza önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum" demişti.

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