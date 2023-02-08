İstanbul'dan STK ve belediyelerin yardımları sürüyor

Kardeşeli Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Kilis, Hatay ve Malatya'yı etkileyen depremlerin ardından "Depremzedelere Acil Yaşam Paketi" kapsamında toplanan malzemeler bölgeye ulaştırılıyor.

Dernek, deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulabilen ısıtıcı, battaniye, çadır, nevresim takımı, yastık, hijyen seti, gıda kolisi, temiz kıyafet, bebek kıyafeti ve maması, cep ısıtıcısı, powerbank, eldiven, bot, bere, atkı, çorap gibi ayni yardımları lojistik dağıtım merkezinde teslim alıyor.

Sarıyer Belediyesi 2 günde 12 bin 194 yardım kolisi gönderdi

Sarıyer Belediyesi, aralarında arama kurtarma köpeği Şilan ve eğitmeni Halit Canbaş, veterinerler, inşaat ve elektrik ustaları, sağlık görevlileri, mühendis ve mimarların bulunduğu 80 personeli yardım malzemeleriyle afet bölgesine yolladı.

Belediye ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, yardım kolileri için üç ayrı noktada toplama merkezi oluşturuldu. 2 günde toplam 12 bin 194 yardım kolisi Sarıyer’den Hatay’a doğru yola çıkarıldı.

Hatay Arsuz’a ulaşan mobil aşevi vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirirken, 400 metrekarelik sahra çadırı da bölgede hizmet veriyor.

CHP İl Başkanlığının bir yardım tırı daha yola çıktı

Bu arada, CHP İstanbul İl Başkanlığının sosyal medya hesabından, "Deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için İstanbullu vatandaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz bir yardım tırımız daha İl Başkanlığımızdan yola çıktı. Dayanışma yaşatır!" paylaşımı yapıldı.

İHH, kripto para bağışı almaya başladı

Öte yandan, İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamada, bağışçılarından gelen yoğun talep üzerine bir süreliğine kripto para bağışının aktif hale getirildiği kaydedildi.

Bu şekilde, isteyen vatandaşların kripto bağışı da yapabileceği belirtilerek, depremin yaşandığı bölgelerde büyük desteklere ihtiyaç olduğu, on binlerce vatandaşın kendilerine ulaşacak yardımları beklediği vurgulandı.