  3. İstanbullar dikkat! Bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbullar dikkat! Bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından kar yağışı, megakentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde etkisini gösteriyor.

Avrupa Yakası'nda Esenyurt ve Beylikdüzü bölgelerinde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdüyor.