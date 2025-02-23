İstanbullu resmen dondu! Kar yağışı şiddetini artırdı, her yer buz tuttu
İstanbul'da kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte, kent en soğuk gecelerden birini yaşadı. Birçok ilçede buzlanma nedeniyle vatandaşlar zor anlar geçirdi.
İstanbul'u Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkisi altına aldı. Çarşamba günü başlayan kar yağışı, dördüncü gününe girerken bazı ilçelerde şiddetini artırdı.
En soğuk gece
Kar yağışı şiddetini her saat artırırken İstanbul'da dün en soğuk gecelerden biri yaşandı. Megakent'te gece saatlerinde hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü.
Gece saatlerinde aralıklarla yağan kar, bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.
Kar 10 santimetreyi buldu
Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli'de kar aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağışın yoğun olduğu Sultangazi'de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.
Beyaza bürünen kentte, gece saatlerinde vatandaşlar kar altında yürüyüş yapıp, kar topu oynadı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelen buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşattı.
Sürücüler zor anlar yaşadı
Büyükçekmece Gürpınar Mahallesi'nde sürücüler rampa çıkmakta güçlük çekti. Yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında küçük sarkıtlar oluştu. Yokuş aşağı yollarda ise belediye ekipleri tuzlama yaparak buzlanmayı önlemeye çalıştı.