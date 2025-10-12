İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatıldığı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.
Kapanacak yollar (07.00-11.00)
Çırağan Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Kuruçeşme Caddesi
Bebek Arnavutköy Caddesi
Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.
Alternatif güzergahlar:
Barbaros Bulvarı
Eski Yıldız Caddesi
Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu
Bebek Yokuşu Caddesi
Beyazgül Caddesi.