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İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü bu saatler arasında kapalı olacak

FSM Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları nedeniyle, cuma ve pazar günleri hariç, 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara yönünde sağdaki iki şerit trafiğe kapatılacak.

Haber Merkezi
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İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü bu saatler arasında kapalı olacak
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Bolu Dağı geçişi D-100 yoluna yönlendirilirken Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları yapılıyor. FSM, Cuma ve Pazar günleri hariç 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.

Yenileme çalışması yapılıyor

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul İstikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki kedi yolu söküm çalışmaları sebebiyle Cuma ve Pazar günleri hariç 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılıyor.

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