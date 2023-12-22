İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları hariç tüm bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul için de öğle ve akşam saatlerinden sonra yağış uyarısında bulundu. Yağışların; akşam saatlerinde Anadolu Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM verisine göre il genelinde yarın (cumartesi) öğlen saatlerinden sonra fırtınayla beraber sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.