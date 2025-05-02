İstanbullular dikkat! Yenikapı-Hacıosman metrosu bu tarihte kapalı olacak
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle gece metro hizmeti vermeyecek.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Haliç ve Vezneciler istasyonları haricinde, hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacağı duyuruldu.