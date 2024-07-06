İstanbullulara güzel haber: Haliç Köprüsü'ndeki çalışma erken bitti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) 3 Temmuz'da başlayan ve 8 Temmuz'da bitmesi planlanan metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışması 2 gün erken sona erdi. Çalışma süresince trafiğe kapatılan D-100 Karayolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti saat 01.00 itibarıyla yeniden açıldı.
İBB tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü başlatılan Haliç Köprüsü'nün metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışması sona erdi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı.
Bu kapsamda 3 Temmuz Çarşamba günü, saat 23.00'te başlayan çalışmayla eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi.
Çalışma süresince trafiğe kapatılan D-100 Karayolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti de saat 01.00 itibarıyla yeniden açıldı.
2 gün erken bitirildi
Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar sürmesinin planlandığı bildirilmişti.