İstanbulluları ilgilendiriyor: Anadolu Yakası'na tramvay geliyor... İşte durakların listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu oluşturan Maltepe-Kadıköy ve Üsküdar arasında yeni bir tramvay hattı için çalışmalarına başladı.

İBB Raylı Sistemler Projeler Şube Müdürü Setenay Uludağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz buna Anadolu Yakası'nın tramvayı diyoruz. Adına da "AnadoluTRAM" dedik. Yaklaşık 21.3 km uzunluğunda ve 33 istasyondan oluşan; Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar olmak üzere 3 ilçeyi hafif raylı sistemle tramvayla bağlayan bir projemiz" dedi.

Projede belirlenen istasyonlar şöyle:

Üsküdar Meydan

Üsküdar Kaymakamlık

Valide-i Atik

Zeynep Kamil

Karacaahmet

Numune Hastanesi

Haydarpaşa Teknik Lisesi

Rıhtım

Altıyol

Söğütlüçeşme

Ziverbey

Kuyubaşı

Çemenzar

Marmara Üniversitesi- Hastane

Göztepe

Sahrayıcedit

Tüccarbaşı

Kazasker

Ayşekadın

Şenesenever

Bostancı

Altıntepe

Küçükyalı

Adnan Kahveci

İdealtepe

Maltepe Kaymakamlık

Maltepe Belediyesi

Maltepe Meydanı

Maltepe

Orhangazi

Cevizli

Tugay Yolu

Vergi Dairesi

Hangi hatlara entegre olacak?

AnadoluTRAM; Marmaray, Hızlı Tren, Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metrosu, Ümraniye-Ataşehir Göztepe Metrosu ve Dudullu-Bostancı Metrosu ile entegre olacak.