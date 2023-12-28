İstanbulluları ilgilendiriyor: Anadolu Yakası'na tramvay geliyor... İşte durakların listesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duyurduğu; Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerini birbirine bağlayacak olan "AnadoluTRAM" tramvay hattının ayrıntılarını paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu oluşturan Maltepe-Kadıköy ve Üsküdar arasında yeni bir tramvay hattı için çalışmalarına başladı.
İBB Raylı Sistemler Projeler Şube Müdürü Setenay Uludağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz buna Anadolu Yakası'nın tramvayı diyoruz. Adına da "AnadoluTRAM" dedik. Yaklaşık 21.3 km uzunluğunda ve 33 istasyondan oluşan; Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar olmak üzere 3 ilçeyi hafif raylı sistemle tramvayla bağlayan bir projemiz" dedi.
Projede belirlenen istasyonlar şöyle:
Üsküdar Meydan
Üsküdar Kaymakamlık
Valide-i Atik
Zeynep Kamil
Karacaahmet
Numune Hastanesi
Haydarpaşa Teknik Lisesi
Rıhtım
Altıyol
Söğütlüçeşme
Ziverbey
Kuyubaşı
Çemenzar
Marmara Üniversitesi- Hastane
Göztepe
Sahrayıcedit
Tüccarbaşı
Kazasker
Ayşekadın
Şenesenever
Bostancı
Altıntepe
Küçükyalı
Adnan Kahveci
İdealtepe
Maltepe Kaymakamlık
Maltepe Belediyesi
Maltepe Meydanı
Maltepe
Orhangazi
Cevizli
Tugay Yolu
Vergi Dairesi
Hangi hatlara entegre olacak?
AnadoluTRAM; Marmaray, Hızlı Tren, Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metrosu, Ümraniye-Ataşehir Göztepe Metrosu ve Dudullu-Bostancı Metrosu ile entegre olacak.