"İstanbul’u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı

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Yenikapı parkurunda düzenlenen "İstanbul’u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul’un düzenlediği "İstanbul’u Koşuyorum" Avrupa etabı bugün düzenleniyor.

7 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı ve iki ayrı kategoride (5K ve 10K) koşulan yarış nedeniyle İstanbul’un Tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Buna göre, saat 12:00'ye dek Kennedy Caddesi/Eminönü-Yenikapı yönü, Kennedy Caddesi/Zeytinburnu-Yenikapı yönü, Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi, Segah Sokak, Kumluk Sokak, Şair Sermet Sokak, Aksakal Sokak ve Ahırkapı Caddesi trafiğe kapalı olacak.