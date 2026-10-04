İstanbul’u Koşuyorum’da 5 bin 447 kişi yarıştı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul’un düzenlediği İstanbul’u Koşuyorum’un Avrupa etabı tamamlandı.

Yenikapı parkurundaki yarışlara 5 kilometrede 935, 10 kilometrede 4 bin 512 olmak üzere toplam 5 bin 447 koşucu katıldı.

Saat 08.00’de başlayan 5 kilometre yarışında erkeklerde Türkmenistanlı Ilaman Shyhnepesov, 17 dakika 19 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Büyük Britanya’dan Robert Cottey 18 dakika 32 saniyeyle ikinci, Mustafa Araç ise 18 dakika 55 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlarda Cemre Civelek, parkuru 19 dakika 49 saniyede tamamlayarak ilk sırayı aldı. Hilal Aslı Cengiz 20 dakika 4 saniyeyle ikinci, Habibe Özrek 21 dakika 3 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Dereceler ve sonuçlar

Saat 09:15’te başlayan 10 kilometre yarışında erkekler birinciliğini İspanyol Adel Mechaal kazandı. Mechaal, 29 dakika 48 saniyelik derece elde etti.

Abdullah Tuğluk 29 dakika 55 saniyeyle ikinci, Abdulhalik Çağıran 30 dakika 4 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlarda Pelinsu Şahin, 35 dakika 13 saniyeyle birinciliğe ulaştı. Damla Çelik 35 dakika 27 saniyeyle ikinci, Gamze Altuntaş ise 35 dakika 36 saniyeyle üçüncü sırayı aldı.

Beş kilometrede kadınlar ve erkekler genel klasmanında ilk üçe girenlere sırasıyla 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin liralık hediye çeki verildi. On kilometrede birinciler 25 bin, ikinciler 20 bin, üçüncüler 15 bin lira para ödülü kazandı. Ayrıca 13 yaş kategorisinde ilk üçe giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi.

On kilometreyi 90 dakika içinde tamamlayan katılımcılar, 1 Kasım’da düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15,5 kilometre koşusuna katılım için gereken barajı da geçti.