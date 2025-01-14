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İstanbul'u sağanak vurdu: 3 günde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan sağanak nedeniyle 3 gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

AA
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İstanbul'u sağanak vurdu: 3 günde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düştü
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İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, perşembe gününe kadar bölgede etkili olması beklenen sağanak ve soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 5-8 derece aralığında kış değerlerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

Yağış geçişlerinin azalarak süreceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, fırtına ve yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda ALO153 ile iletişime geçilebileceği kaydedildi.

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