İstanbul'u sağanak vurdu: Acı haber geldi

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 15 Ekim Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Fatih'te Çukurbostan Parkı’nda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Peş peşe uyarı yapıldı

Yetkililer, yağışların devam edeceği uyarısında bulunarak sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı megakentlileri dikkatli olmaya çağırdı.

İstanbul Valisi Davut Gül de şu uyarıyı yaptı: "Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir. Geçmiş olsun."

İstanbul'da yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Devletimizin ilgili kurumları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerinin başındadır. Vatandaşlarımızın resmî kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyorum” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “İstanbul’umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkânlar seferber edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Valilik bilançoyu açıkladı

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın bilançosunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturulurken kent genelinde 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesi sahada görevlendirildi.

Saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaştı. Bunların 1.277'si su baskını, 15'i heyelan, 47'si mahsur kalma, 13'ü ağaç devrilmesi ve 2'si çatı uçması olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yerine ilişkin ihbar alındı.

En fazla yağış Beykoz'da

En yüksek yağış miktarı metrekareye 193,84 kilogramla Beykoz Ömerli'de ölçüldü. Arnavutköy'de 125,9, Sarıyer İTÜ Maslak'ta ise 124,72 kilogram yağış kaydedildi.

Valilik, yağış nedeniyle kapalı yol bulunmadığını, havalimanlarında pistlerin açık olduğunu ve iptal edilen sefer olmadığını bildirdi. Ekiplerin olumsuzluklara müdahalesinin sürdüğü belirtildi.