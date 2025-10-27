İstanbul’u şiddetli yağış ve lodos vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi. AKOM, Meteoroloji ve Valilik’ten art arda yapılan uyarılarda vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Vatandaşlar uyarıldı

Arnavutköy’de kısa sürede şiddetli şekilde etkili olan yağış pazarcılara zor anlar yaşattı. Kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar, ıslanmamak için ceketlerini ve poşetleri başlarına tutarak ilerlemeye çalıştı. Öte yandan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, pazarcı esnafının ani bastıran yağış nedeniyle tezgâhlarını kapatmakta zorlandığı görüldü. Yetkililer, yağışların gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.