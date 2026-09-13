İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak

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İstanbul’da “Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu” adıyla düzenlenen etkinlik sebebiyle, 13 Eylül Pazar günü saat 10:00’dan etkinlik sona erene kadar bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, ulaşımı aksatmamak için alternatif güzergâhların da belirlendiği bildirildi.

Fatih ilçesinde Galata Köprüsü, Sahil Kennedy Caddesi’nin Çatladıkapı ile Sirkeci ışıkları arasındaki bölümü ve Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürselpaşa, Kadir Has ve Yavedut caddelerinde araç geçişine izin verilmeyecek.

Bu bölgede seyahat edecek sürücüler, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nı alternatif olarak kullanabilecek.

Beyoğlu’nda etkinlik dolayısıyla Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Tershane ve Necatibey caddelerinin yanı sıra İnönü Caddesi’nin MKE Binası ile Şehitler Tepesi arasındaki kısmı ulaşıma kapatılacak. Araç sahipleri için Tarlabaşı Bulvarı ile Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri önerilen alternatif yollar arasında yer alıyor.

Beşiktaş’ta ise Dolmabahçe, Çırağan, Eski Yıldız ve Beşiktaş caddeleri ile Barbaros Bulvarı’nın Merkez Komutanlığı ışıklar bölümü etkinlik süresince kapalı olacak. Sürücülere Palanga, Asariye ve Portakal Yokuşu caddelerine yönelmeleri tavsiye edildi.

Yetkililer, etkinlik nedeniyle kapanacak yolları kullanmak zorunda olan sürücülerin trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmelerini ve organize edilen alternatif rotaları tercih etmelerini önerdi. Bisiklet turunun ardından yollar yeniden araç geçişine açılacak.