İstanbul’un ardından bir ilde daha motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

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Dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak yağış, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar su altında kalırken, bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Sel sularına kapılan araçların metrelerce sürüklendiği görüldü.

Bu illerden biri de Zonguldak'tı. Aralıksız devam eden yağış nedeniyle metrekareye Zonguldak merkezde 28, Kilimli ilçesinde 60, Ereğli ilçesinde 113 ve Kozlu ilçesinde 62 kilogram yağış düştü.

Motosiklet ve motokuryelere trafik yasağı

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşullarının sürmesinin beklendiğini belirterek trafik güvenliği için yeni önlemler alındığını duyurdu. Bu kapsamda motosiklet, motorlu bisiklet ve diğer iki tekerlekli araçların yanı sıra motokuryelerin de ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.