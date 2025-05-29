İstanbul'un bazı bölgelerine sağanak ve dolu yağdı!

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı. Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi'ndeki yağış, yerini doluya bıraktı.

Vatandaşlar dükkan tentelerinin altına sığındı

Küçükçekmece'de de etkisini gösteren dolu nedeniyle bazı vatandaşlar dükkan tentelerinin altına sığınırken, bazıları koşarak ilerlemeyi tercih etti. Vatandaşlardan bazıları da doludan korumak için araçlarının üzerini bezlerle örttü.

AKOM İstanbulluları uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada; "İstanbul’da hafta boyunca havada parçalı, zaman zaman çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla bölgesel yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde 22-25 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklar özellikle gece ve sabah erken saatlerde 14 derecelerin altına gerileyerek üşütüyor" ifadelerine yer verildi.