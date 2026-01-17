  1. Ekonomim
  3. İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oluyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından megakentin bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili olmaya başladı.

Anadolu Yakası’nda Sancaktepe ve Sultanbeyli’nin yüksek kesimlerinde, Avrupa Yakası’nda ise Bahçelievler’de karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

Sultangazi'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde havanın soğumasıyla karla karışık yağmura dönüştü.