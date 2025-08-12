İstanbul'un beş ilçesinde denize girmek yasaklandı.

Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan kaymakamlıkları kararı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Beykoz Kaymakamlığı, ilçenin Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarında iki gün denize girmeyi yasakladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve 13 Ağustos Çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sarıyer'de yasak cuma gününe kadar sürecek

Sarıyer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada yüksek dalga boyu nedeniyle ise Kısırkaya plajında 15 Ağustos Cuma gününe kadar denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan'da yasak 17 Ağustos Pazar gününe kadar devam ediyor.