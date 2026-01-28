İstanbul’un en ünlü yalısı icradan rekor fiyata satışa çıktı

İstanbul Boğazı’nın simge yapılarından biri olan Kara Todori Yalısı, icra süreci kapsamında bir kez daha satış listesine alındı. Sarıyer’e bağlı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan ve Boğaz’a nazır konumuyla dikkat çeken tarihi yapı, Köybaşı Caddesi No:87 adresinde yer alıyor. 19. yüzyılın önemli mimarlarından Sarkis Balyan imzasını taşıyan yalı, 1871 yılında inşa edilmişti.

Satış bedeli 1 milyar 150 milyon TL olarak belirlendi

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nin yürüttüğü satışta, yalı için muammen bedel 1 milyar 150 milyon TL olarak belirlendi. 296 ada 10 parselde konumlanan yapı, Boğaz kıyısındaki nadir tarihi yalılardan biri olarak öne çıkıyor.

Satış takvimi

İlk satış: 5 Mart 2026

İlk satışın bitişi: 12 Mart 2026

İkinci satış (alıcı çıkmazsa): 6 Nisan 2026 – 13 Nisan 2026

2024/1517 esas sayılı dosya kapsamında satışa çıkarılan yapı, özel bir bankanın alacaklarına karşılık icra yoluyla satışa sunulduğu bildirildi.

Yapılan 2 Mayıs 2025 tarihli bilirkişi incelemesinde yalının mevcut durumu şöyle özetlenmişti:

Sarıyer İlçe Müdürlüğünün Özel İdare kaydına göre Yeniköy 31 bina hesabının tetkikinden kargir yalının girişte mermer taşlık, bir koridor, bir mutfak, odunluk, kömürlük, kayıkhane müştemilatlı, birinci kat mermer taşlık, 2 oda 1 salon, üzerinde 4 oda, bir sofa, 3.kat tavan arasında 1 salon, üzerinde 6 oda, bir kiler bir banyo ve 2 kapıcı odası olduğu 1932 tahrir kayıtlarının tetkikinden anlaşılmıştır. Eski eser tescilli kargir yalının bahçe kullanımı, deniz tarafında rıhtım kullanımı mevcut olup, döneminin mimari özelliklerin yansıtan boğaz yalılarındandır. Dış cephesi akrilik boyalı, çatısı kiremit + teraslıdır. İç mahallerinin zemin döşemeleri mermer kaplı, duvarlar alçı sıva + alçıpan panel üzeri saten boyalı, altın varaklı nişlidir. İç merdiven mermer kaplı, pencereler ahşap giyotin + pvc doğrama, iç kapılar mobilya kapı, dış kapısı ahşap kapıdır.