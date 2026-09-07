İstanbul’un en yaşanabilir ve yaşanamaz 20 mahallesi belli oldu

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İstanbul’un mahallelerindeki yaşam koşulları, Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmayla değerlendirildi. Eğitim, sağlık, gelir, ulaşım, çevre, altyapı ve afetlere hazırlık gibi pek çok alanı kapsayan 107 farklı gösterge üzerinden yapılan çalışma, megakentin mahalleler arasındaki yaşam standardı farklılıklarını ortaya koydu.

Araştırmada, İstanbul’da yaşam kalitesi açısından öne çıkan mahallelerin yanı sıra kentsel hizmetlere ve altyapıya erişimin daha sınırlı olduğu bölgeler de belirlendi.

İstanbul’da yaşam kalitesi en yüksek mahalle belli oldu

Araştırmanın zirvesinde, kentin tarihi ve ticari merkezini oluşturan, aynı zamanda gelir seviyesinin en yüksek olduğu ilçeler yer aldı. Kentsel donatılara erişim, yeşil alan, ulaşım ve afet hazırlığı gibi kritik metriklerde üstünlük sağlayan Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy mahalleleri ilk 10 sırayı domine etti.

Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi, değerlendirmede 100 tam puan alarak İstanbul'un yaşam kalitesi en yüksek mahallesi unvanını elde etti. Levent'i 95,5 puanla Şişli’nin tarihi semtlerinden Teşvikiye takip etti.

İstanbul’da yaşam kalitesi en yüksek 10 mahalle:

Beşiktaş – Levent (100 Puan)

Şişli – Teşvikiye (95,5 Puan)

Şişli – Harbiye

Kadıköy – Caddebostan

Beşiktaş – Nisbetiye

Kadıköy – Fenerbahçe

Beşiktaş – Bebek

Beşiktaş – Etiler

Beykoz – Acarkent

Şişli – Esentepe

Sultanbeyli ve Arnavutköy dikkat çekti

107 gösterge üzerinden yapılan zorlu değerlendirmede, listenin alt sıralarında ağırlıklı olarak kent merkezine uzak, hızlı yapılaşan veya kentsel dönüşüm süreçlerinin yavaş ilerlediği bölgeler yer aldı.

Özellikle Sultanbeyli, Arnavutköy ve Pendik ilçelerinden birden fazla mahallenin son 10'da yer alması, kentin çeperlerindeki altyapı, sosyal donatı ve afet direnci eksikliklerine işaret ediyor.

İstanbul’da yaşam kalitesi en düşük 10 mahalle:

Sultanbeyli – Hamidiye

Silivri – Çanta Balaban

Arnavutköy – Adnan Menderes

Çatalca – Gökçeali

Arnavutköy – Fatih

Sultanbeyli – Yavuz Selim

Pendik – Ramazanoğlu

Sultanbeyli – Mecidiye

Başakşehir – Şahintepe

Pendik – Ertuğrul Gazi

Uzmanlar, araştırmanın yerel yönetimler açısından önemli bir yol haritası sunduğuna dikkat çekiyor. Özellikle sıralamanın alt bölümünde bulunan mahallelerde altyapının güçlendirilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiği vurgulanıyor.