İstanbul’un göbeğinde uzun namlulu çatışma! Yaralılar var (Video)

İstanbul Küçükçekmece'de, balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede oturan kişilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Polis ekipleri, olay yerinde iki şüpheliyi silahlarıyla birlikte gözaltına aldı. Kaçan iki şüpheli de yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.

Olayda iki kişi yaralanırken, kurşunların isabet ettiği bir köpek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silah sesleri ve saldırganların kaçma anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.