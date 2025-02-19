İstanbul'un gözde semtleri bakanlık radarına girdi! Hepsine süre verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar üzerine Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy sahil şeridinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda mevzuata aykırı durumlar tespit edildi.

TRT Haber'in haberine göre, Bakanlık uzmanları, denetimler sonrasında sahil şeridinde yer alan yapılara yönelik önemli tespitlerde bulundu ve Koruma Bölge Kurulu kararları sonrasında yasal süreç başlatıldı.

Karar tebliğ edildi

Denetimlerin ardından 21 tescilli, 2 tescilsiz taşınmaza ilişkin, denize doğru kaçak yapılan eklemeler, teras kısımlarında kapatmalar, plan ve cephe tipolojisindeki değişiklikler, özgün mimari ögelerde bozulmalar nedeniyle suç duyurusunda bulunularak, izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılmasına karar verildi ve taşınmaz sahipleri ile belediyelere karar tebliğ edildi.

Daha önceki tarihlerde izinsiz uygulamalar nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan 7 tescilli, 2 tescilsiz taşınmaza ilişkin bir kez daha izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılarak karar gereğinin yerine getirilmesi istendi.