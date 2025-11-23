  1. Ekonomim
İstanbul'un suyu 23 Kasım itibarıyla yüzde 19,81’e düşerek son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstanbul'un kalan suyu dronla görüntülendi.

İstanbul’daki su kaynaklarındaki seviye kuraklık ve azalan yağışlar nedeniyle ciddi  şekilde geriledi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajların doluluk oranı, 23 Kasım itibarıyla yüzde 19,81’e gerileyerek son yılların en düşük seviyesini gördü. İstanbul'un kalan suyu dronla görüntülendi - Resim : 115 Nisan’da yüzde 82,22’ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesinin hızlı bir şekilde düşmesi, şehrin su tüketimi ve yönetimi konusunda endişelere yol açtı. İstanbul'un kalan suyu dronla görüntülendi - Resim : 2

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar, toplamda 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme kapasitesine sahipken, mevcut su miktarı 171 milyon 89 bin metreküp olarak kaydedildi. Bu oran, özellikle yaz aylarında yaşanan sıcaklıkların ve düşük yağışların ardından daha da düştü.İstanbul'un kalan suyu dronla görüntülendi - Resim : 3

Barajların doluluk oranları: 

Ömerli: %17,34
Darlık: %28,49
Elmalı: %50,05
Terkos: %21,97
Büyükçekmece: %21,65
Sazlıdere: %19,35
Istrancalar: %21,72
Kazandere: %1,7
Papuçdere: %3,61

En düşük seviye Kazandere'de


Kazandere Barajı, yüzde 1,7 ile en düşük doluluk oranına sahip olurken, bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 8,05’ti. Bu düşüş, su kaynaklarının giderek daha fazla baskı altında olduğunu gösteriyor.

