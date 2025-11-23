İstanbul'un kalan suyu dronla görüntülendi

İstanbul’daki su kaynaklarındaki seviye kuraklık ve azalan yağışlar nedeniyle ciddi şekilde geriledi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajların doluluk oranı, 23 Kasım itibarıyla yüzde 19,81’e gerileyerek son yılların en düşük seviyesini gördü. 15 Nisan’da yüzde 82,22’ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesinin hızlı bir şekilde düşmesi, şehrin su tüketimi ve yönetimi konusunda endişelere yol açtı.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar, toplamda 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme kapasitesine sahipken, mevcut su miktarı 171 milyon 89 bin metreküp olarak kaydedildi. Bu oran, özellikle yaz aylarında yaşanan sıcaklıkların ve düşük yağışların ardından daha da düştü.

Barajların doluluk oranları:

Ömerli: %17,34

Darlık: %28,49

Elmalı: %50,05

Terkos: %21,97

Büyükçekmece: %21,65

Sazlıdere: %19,35

Istrancalar: %21,72

Kazandere: %1,7

Papuçdere: %3,61





En düşük seviye Kazandere'de



Kazandere Barajı, yüzde 1,7 ile en düşük doluluk oranına sahip olurken, bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 8,05’ti. Bu düşüş, su kaynaklarının giderek daha fazla baskı altında olduğunu gösteriyor.