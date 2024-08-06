İstanbul'un plajlarına İETT seferleri başladı

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), şehrin farklı bölgelerindeki plajlarına doğrudan ulaşım için sefer başlattı.

İETT'den yapılan açıklamada Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi şehrin birçok noktasındaki plajlar için sefer düzenleneceği kaydedildi.

İETT, plaj seferlerinin sayısının artırılmasının hedeflendiğini de belirtti.

İETT'nin plaj hatları ve saatlerine web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.