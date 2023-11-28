İstanbul'un sanayi tesislerinin taşınması için çalışma başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremine yönelik çalışmaları hakkında gazeteci Hande Fırat'a kritik bilgiler verdi.

Özhaseki, kentsel dönüşümün hızlandırılması için yürütülen çalışmaların hassaiyetle sürdürülmesinin önemine değinerek, İstanbul'da bulununan sanayi tesislerinin özellikle Ankara ve Sivas'a taşınmasını öngören bir çalışma yaptıklarını aktardı:

Fırat, Özhaseki'nin olası İstanbul depremine ilişkin açıklamasını köşesinde şu sözlerle aktardı:

"Hafta sonunu Anadolu Yayıncıları Federasyonu’nun organizasyonuyla Kayseri’de düzenlenen panellerde geçirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de sohbet etme imkânı bulduk. Özhaseki’nin bir numaralı gündem maddesi deprem.

Hem 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden inşasıyla hem de olası İstanbul depremine hazırlıklar üzerinde çalışıyor. Bakan Özhaseki olası Marmara Depremi’ne karşı yapılan hazırlıklar konusunda şunları söyledi:

“Kentsel Dönüşüm Yasası’nın ardından çalışmalar hızlandırıldı.

İstanbul için yol haritası 15 güne kadar ilan edilecek.

“Yarısı Bizden” kampanyası önemli. Vatandaşa diyoruz ki ‘Evinizi riskli görüyorsanız ve depreme hazırlık için yenileyecekseniz siz yapın evinizi, biz size yarısını verelim.’

Sanayi tesislerinin de taşınması konusunda bir çalışma yapılıyor. Ankara-Sivas hattına taşınması için bir çalışma yürütülüyor. Bunun için de bir kanuni düzenleme gerekiyor çünkü taşınma için de bazı teşvikler gündeme gelecektir.

Ankara Sivas Hattı’na taşınacak tesislerin üretimlerini Mersin’e ulaştırması gerekir. Bunu bir üçgen olarak düşünebilirsiniz. Mersin’e kadar da bir raylı hat projesi gündeme gelebilir.”